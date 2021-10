Na 260 besmettingen voorbije week: Wevelgem voert covid safe ticket in

Het gemeentebestuur neemt die beslissing nadat de laatste week 260 besmettingen zijn vastgesteld in groot-Wevelgem. De helft daarvan in deelgemeente Gullegem. Zo is basisschool de Gulleboom een week dicht nadat meer dan 100 kinderen en leerkrachten besmet zijn met het coronavirus. Buitenschoolse activiteiten kunnen dus voorlopig gewoon doorgaan. Wevelgem houdt de vinger aan de pols, maar rekent dus op het gezond verstand van de inwoners.

Activiteiten van verenigingen, optredens en andere voorstellingen kunnen gewoon doorgaan. Enkel bij indooractiviteiten vanaf 100 personen zal gevraagd worden om een Covid Safe Ticket voor te leggen. Die regel gaat in vanaf vrijdag 22 oktober en zal minstens tot en met donderdag 28 oktober gelden. Wevelgem zal de situatie permanent volgen en evalueren.

De verenigingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de nieuwe maatregelen zodat die zich optimaal kunnen voorbereiden op hun komende activiteit. "We hebben gezocht naar een gezonde balans tussen veiligheid en risicobeheersing. We moeten ook rekening houden met het mentale welbevinden van kinderen en jongeren. Ook de hoge vaccinatiegraad moet helpen om deze uitbraak snel in te dammen", zegt burgemeester Jan Seynhaeve. "Er is intensief getest zodat we uitbraak snel in kaart konden brengen en hopelijk kunnen indijken."

Geen andere maatregelen

Bijkomende maatregelen komen er voorlopig niet. Ook de woonzorgcentra blijven gewoon open, maar Wevelgem roept ook hier op de nodige burgerzin aan de dag te leggen. Het Gulle Heem in Gullegem nam wel enkele maatregelen, zoals de tijdelijke sluiting van de cafetaria. Er zal de komende dagen ook bijkomend getest worden.

Bekijk ook