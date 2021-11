Er is eindelijk een oplossing voor de Kosmos, op de Rodenberg in Heuvelland. Na 16 jaar leegstand zal het vervallen gebouw een nieuwe bestemming krijgen.

De uitbaters van een vakantiehuis in Westouter krijgen het beschermde gebouw en de omliggende grond in erfpacht, alles samen één hectare. Het hoofdgebouw wordt opnieuw een hotel dat tegen 2025 de deuren zou moeten openen. Het koppel krijgt ook de parking in erfpacht. Daar willen ze nieuwe gebouwen optrekken, ze denken onder meer aan aan een brasserie en een museum. De benedensite met amfitheater blijft eigendom van Natuur en Bos.