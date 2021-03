Na 12 jaar nieuw sociaal plan in Brugge

De stad Brugge maakt de komende vijf jaar elk jaar ruim een half miljoen euro vrij voor ondersteuning van onder meer kwetsbare ouderen en kansarme jongeren. Want in coronatijden en zeker ook erna is het belangrijk dat alle Bruggelingen meekunnen op de sociale trein.

Pablo Anys, schepen van sociaal Beleid: “Het was 12 jaar geleden dat we zo’n plan opmaakten. De sociale noden zijn veranderd, we moeten een versnelling hoger schakelen. In Brugge wordt 1 op 7 kinderen in kansarm gezin geboren.”

Buurtwerk

Het sociale beleidsplan focust op specifieke thema’s, waaronder werken, wonen en zorg. Brugge onderstreept het belang van de wijken en buurten, onder meer in het detecteren van eenzaamheid of verdoken armoede. Dirk De fauw, burgemeester: “Het buurtwerk is ongelooflijk belangrijk. Onze dienstencentra, die zich richten op senioren, moeten open staan voor jong tot oud. Iedereen moet er langs kunnen. We willen ook meer personeel inzetten en ook buurtwerkers zodat iedereen bij ons gekend is. Ook de wijkagenten spelen een belangrijke rol.”

Het sociale beleidsplan heeft ook aandacht voor het dichten van de digitale kloof, mobiliteit voor mensen met een fysieke beperking en gelijke kansen in het onderwijs. Zo’n tweehonderd organisaties uit het brede sociale middenveld schreven eraan mee. Samen krijgen ze elk jaar een half miljoen euro, de stad Brugge verdubbelt dat bedrag nu.