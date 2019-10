N43 in Harelbeke volledig afgesloten voor werken aan warmtenet

In Harelbeke leggen ze vanaf vandaag opnieuw een deel van een warmtenet aan. Een maand lang is een belangrijk kruispunt in het centrum afgesloten, er is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Hoewel de N43 een belangrijke verkeersader is, bleef grote verkeershinder vandaag uit.

Harelbeke wil een aantal gebouwen laten aansluiten op het warmtenet van de afvalintercommunale Imog. Zij zullen dan de restwarmte van de verbrandingsinstallatie kunnen gebruiken als verwarming . Maar daarvoor moeten eerst een aantal grondwerken gebeuren. Daarom wordt dit kruispunt langs de drukke toegangsweg N43 een maand lang volledig afgesloten. Er is een omleiding voorzien. Tijs Naert – Schepen van Openbare Werken Harelbeke: “Wij zullen zien hoe de omleiding werkt. We hebben goeie informatie verstrekt. Alles is te zien op de website. We hebben ook afgesproken dat de politie de mensen zal informeren hoe de omleiding gebeurt. Ze zal kijken als alles goed verloopt."

De werken zullen maar een maand duren en de stad heeft ervoor gezorgd dat alle handelszaken bereikbaar blijven. Toch vraagt een aantal handelaars zich af waarom de werken nu moesten gebeuren, terwijl allicht volgend jaar deze parking wordt opengegooid om nog een stuk warmtenet aan te leggen. Kon dat dan niet in één keer, vragen ze zich af. Kathleen Duchi – Schepen van Economie Harelbeke: “Soms is dat gewoon niet haalbaar. En dat is hier zo. Het spijt ons verschrikkelijk. Als het anders had gekund, dan hadden we dat gedaan. Ik begrijp wel dat ze daar niet gelukkig mee zijn.”

Heel wat handelszaken maken wel aanspraak op een Vlaamse hinderpremie van zo’n 2.000 euro.