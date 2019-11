N-VA Zonnebeke met klacht naar Raad van State

N-VA dient een klacht in bij de Raad van State, omdat burgemeester Dirk Sioen de gemeenteraad zou voorgelogen hebben over de kostprijs van afvalintercommunale MIROM. Eerder trok de partij met haar klacht naar de gouverneur, maar die gaf N-VA geen gelijk.

Onderwerp van discussie is de gemeenteraadsbeslissing waarbij de verlenging van de intergemeentelijke samenwerking met Mirom met de maximumtermijn met achttien jaar werd verlengd. Volgens N-VA heeft de burgemeester toen gelogen. Koen Descheemaeker (N-VA): “Tot twee maal toe heeft de burgemeester tijdens de bewuste gemeenteraad bevestigend geantwoord op de vraag of er een analyse gemaakt werd waarbij de kostprijs van Mirom vergeleken werd met andere intercommunales en privébedrijven. Dit bleek nadien een flagrante leugen te zijn. De gemeente had dergelijke analyse niet uitgevoerd. Zij had dergelijke analyse evenmin bij de Mirom opgevraagd en als kers op de taart bleek de Mirom zelf dergelijke analyse nooit uitgevoerd te hebben. Elk raadslid ging bij de stemming er dan ook verkeerdelijk vanuit dat er een correcte prijsvergelijking gemaakt werd. Dit blijkt dus helemaal niet te kloppen.”

De burgemeester zegt dat hij de prijzen niet formeel heeft opgevraagd, maar wel informeel eens heeft vergeleken. We zijn van oordeel dat de gemeente er wel bij vaart om het contract te verlengen", aldus burgemeester Dirk Sioen (#TEAM8980).

Beslissing gouverneur

N-VA diende dus klacht in bij de gouverneur, maar die zegt dat er geen wettelijke verplichting is om een prijsonderzoek uit te voeren en er daarom geen onwettigheid is. “Het feit dat de burgemeester flagrant liegt voor de gemeenteraad blijkt voor de gouverneur geen probleem te zijn. De gouverneur gaat zelfs zover dat hij beweert dat de meerderheidsleden hun stemgedrag toch niet gewijzigd zou hebben. In één adem beweert de gouverneur dus dat leden van de meerderheid niet meer zijn dan kuddeschapen die blindelings alles moeten slikken wat het college dicteert.”

NV-A Zonnebeke stapt nu met haar klacht naar de Raad van State.

