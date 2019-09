N-VA Zonnebeke met klacht naar gouverneur

N-VA dient een klacht in bij de gouverneur, omdat de burgemeester de gemeenteraad zou voorgelogen hebben over de kostprijs van afvalintercommunale MIROM.

"De burgemeester loog de gemeenteraad voor wanneer het contract voor huisvuilafhaling en -verwerking met MIROM op de agenda stond", klinkt het bij oppositiepartij N-VA. "Zonder ook maar één cijfer wordt een samenwerking met MIROM aangegaan voor 18 jaar. De burgemeester heeft tot tweemaal toe flagrant gelogen wanneer hij verklaarde dat het schepencollege analyses uitgevoerd had. De algemeen directeur bevestigde achteraf schriftelijk dat het schepencollege over geen enkele analyse of cijfermateriaal beschikt hieromtrent. De contractverlenging is een zoveelste blanco cheque op kosten van de burger. Wij vragen de gouverneur om het goedgekeurde punt nietig te verklaren, wegens genomen na het krijgen van valse informatie.”

"De meerderheid besliste unaniem om het contract te verlengen. Ik heb niet formeel prijzen opgevraagd, maar wel informeel eens vergeleken. We zijn van oordeel dat de gemeente er wel bij vaart om het contract te verlengen", aldus burgemeester Dirk Sioen (#TEAM8980).