N-VA wisselt van coalitiepartner in Izegem

Sp.a-Groen wordt als coalitiepartner ingeruild voor CD&V. Maertens blijft in de gemeente van minister-president Geert Bourgeois burgemeester van de nieuwe coalitie. Geert Bourgeois stond voor het eerst in 42 jaar niet op de gemeenteraadslijst, dus was het wel even spannend om te zien hoe dat zou wegen op het resultaat van N-VA. Die verloor amper 0,6 procentpunt tot 35,8 procent en bleef dus aan zet. Enige moeilijkheid was het resultaat van de nieuwe beweging STIP, die tweede werd met 16,3 procent. Ook Vlaams Belang verraste met 11,7 procent, waarmee ze vierde werden. N-VA koos voor CD&V als bondgenoot. "Het is vrij snel geklonken. Dit is de meest coherente oplossing, met een samenhangende ploeg en visie", aldus Maertens. CD&V krijgt één schepen. In ruil dragen ze met hun drie zetels bij tot een meerderheid van 16 zetels op 29.

Lees ook: