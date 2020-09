N-VA wil van Minnewater Huis van de Bruggeling maken

Raadsleden Pol Van Den Driessche en Dirk Barbier: "Dit prachtige neogotische pand heeft alles om een functionele en warme ontmoetingsplaats te zijn voor Bruggelingen". Volgens hen is het Minnewater fantastisch gelegen aan de rand van de binnenstad en het toeristisch gedeelte met veel groen en makkelijk bereikbaar. Bovendien kan het gebouw perfect gerenoveerd worden.

"Huurprijs veel te hoog"

In 2023 moet het stadsbestuur beslissen of de huur in het huidige complex aan het station wordt verlengd. Volgens de N-VA is de huurprijs veel te hoog. Brugge betaalt immers 800.000 euro per jaar. "En investeren in het eigen patrimonium is veel wijzer dan huren", luidt het. Overigens vindt de partij dat het huidig Huis van de Bruggeling ongezellig is, moeilijk toegankelijk en veel mankementen vertoont.