N-VA Torhout: "CD&V gaf teveel geld uit aan verkiezingen"

Het is Koen Sap, die straks als gemeenteraadslid in de oppositie zal zetelen die de financiële uitgaven nauwgezet heeft uitgespit.

Het bedrag dat je per kiezer mag uitgeven is gelimiteerd. In Torhout is ligt het plafond op 17 222 per partij, en 1290 per kandidaat. Officieel zit CD&V als partij daar net onder, maar volgens Koen Sap heeft de partij voor duizenden euro’s uitgaven niet aangegeven als verkiezingsuitgaven. "Naast talloze kleine uitgaven zijn er twee uitgavenposten die niet te verantwoorden zijn. Er zijn drie weken op rij publicaties geweest in een weekblad. Dat kost 4.000 euro. Er zijn ook video-opnames gebeurd, weliswaar voor de sperperiode. Maar toch, dat kost toch ook bijna tienduizend euro."

Ook de partij Groen had een klacht over de verkiezingsuitgaven van CD&V ingediend, maar door een ontbrekende handtekening is die door de raad voor betwistingen niet weerhouden.

CD&V heeft naar eigen zeggen niets te verbergen, en gaat vol vertrouwen naar de raadszitting eind deze maand.