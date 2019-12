"N-VA moet kleur bekennen" (Coens)

CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt dat N-VA moet betrokken worden bij de volgende stap in de federale formatie.

N-VA moet volgens hem "kleur bekennen". Dat heeft de kersverse CD&V-voorzitter gezegd na zijn audiëntie bij koning Filip. Coens betreurt wel dat Bart De Wever gisteren fors heeft uitgehaald naar zowel de Open Vld als naar de Franstaligen. "Ik betreur dat wie dan ook heel zware en negatieve uitspraken doet. Daar is het land niet mee gediend".

Koning Filip is bezig met een nieuwe reeks consultaties nadat informateur Paul Magnette maandag heeft gevraagd om van zijn opdracht ontheven te worden. CD&V-voorzitter Joachim Coens was vandaag de eerste die op consultatie mocht komen. Intussen is ook N-VA-voorzitter Bart De Wever zelf op consultatie geweest bij de vorst. De Wever legde daarbij geen verklaringen af.

