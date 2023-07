N-VA maakt Walen warm voor jobs in West-Vlaanderen

Leden van N-VA West-Vlaanderen hebben net over de taalgrens in Moeskroen een actie gehouden om Waalse werkzoekenden naar onze provincie te lokken. Volgens hen vinden nog te weinig Walen de weg naar West-Vlaamse bedrijven, terwijl West-Vlaanderen en Henegouwen vlak aan elkaar grenzen.

Op de wekelijkse markt in de Waalse stad Moeskroen, net over de taalgrens houdt N-VA een actie om werkzoekende Walen naar West-Vlaamse bedrijven te halen.Uit cijfers van VDAB blijkt dat er in onze provincie ruim 13.000 vacatures open staan. “Als we nog meer talent uit Henegouwen kunnen aantrekken om in West-Vlaanderen te werken, dan is dat een goede zaak voor de welvaart in West-Vlaanderen”, legt Björn Anseeuw uit.

Taalbarrière

De grens vormt vaak nog een letterlijke barrière voor Walen om in Vlaanderen te komen werken, maar ook de taal is een heikel punt. Om die barrière weg te werken, bieden bedrijven vaak een opleiding Nederlands aan. Bovendien zijn er ook veel tweetalige bedrijven in onze provincie.