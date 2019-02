N-VA-lijsten West-Vlaanderen klaar

Dat Sander Loones uit Koksijde de West-Vlaamse Kamerlijst trekt, stond al vast. Yngvild Ingels uit Menen, een nieuwkomer in de politiek, staat op de tweede plaats. Björn Anseeuw, uittredend Vlaams Parlementslid en schepen in Oostende, staat op 3. Op 4 staat Koenraad Degroote, Kamerlid en burgemeester van Dentergem. Daarna volgen Brugs Kamerlid An Capoen, Roeselaars Kamerlid Brecht Vermeulen en schepen van Ieper Dimitry Soenen. Daphné Dumery, de nieuwe burgemeester van Blankenberge wordt co-lijstduwer, samen met Jean-Marie Dedecker, die opkomt als onafhankelijke kandidaat.

Voor het Vlaams Parlement is Vlaams volksvertegenwoordiger en Izegems burgemeester Bert Maertens de lijsttrekker. Nieuwkomer Maaike De Vreese uit Brugge komt op de tweede plaats. Op de derde plaats komt Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen in Kortrijk Axel Ronse, gevolgd door Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van De Haan. Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser staat op de vijfde plaats, Gijs Degrande, gewezen schepen in Beernem op zes, huidig Kamerlid Rita Gantois uit Koksijde op zeven en Iepers schepen Eva Ryde op acht. Vlaams parlementslid Danielle Godderis-T'Jonck uit Alveringem duwt de Vlaamse lijst.

Lijst Kamer

1. Sander Loones (Koksijde, 40 jaar)

2. Yngvild Ingels (Menen, 40 jaar)

3. Björn Anseeuw (Oostende, 42 jaar)

4. Koenraad Degroote (Dentergem, 59 jaar)

5. An Capoen (Brugge, 36 jaar)

6. Brecht Vermeulen (Roeselare, 49 jaar)

7. Dimitry Soenen (Ieper, 37 jaar)

8. Eva Maes (Torhout, 40 jaar)

9. Henk Louf (Wevelgem, 53 jaar)

10. Wim Monteyne (Zwevegem, 45 jaar)

11. Barbara Vandenbrande (Beernem, 42 jaar)

12. Marieke Stubbe (Veurne, 42 jaar)

13. Kelly Detavernier (Kortrijk, 40 jaar)

14. Virginie Derumeaux (Izegem, 41 jaar)

15. Daphné Dumery (Blankenberge, 45 jaar)

16. Jean-Marie Dedecker (Middelkerke, 66 jaar, onafhankelijk lijstduwer)

Opvolgers Kamer

1. Joren Vermeersch (Brugge, 37 jaar)

2. Justine Pillaert (Roeselare, 25 jaar)

3. Michiel Vandewalle (Waregem, 30 jaar)

4. Jolien Lootens (Koekelare, 26 jaar)

5. Gudrun Debrabandere (Lendelede, 53 jaar)

6. Tanja Greitsch (Houthulst, 47 jaar)

7. Jan Van Bruwaene (Poperinge, 51 jaar)

8. Caroline Ryde (Heuvelland, 33 jaar)

9. Geert Van Tieghem (Brugge, 55 jaar)

Lijst Vlaams Parlement

1. Bert Maertens (Izegem, 37 jaar)

2. Maaike De Vreese (Brugge, 34 jaar)

3. Axel Ronse (Kortrijk, 37 jaar)

4. Wilfried Vandaele (De Haan, 59 jaar)

5. Cathy Coudyser (Knokke-Heist, 49 jaar)

6. Gijs Degrande (Beernem, 37 jaar)

7. Rita Gantois (Koksijde, 60 jaar)

8. Eva Ryde (Ieper, 34 jaar)

9. Griet Vanryckegem (Menen, 45 jaar)

10. Rik Buyse (Wielsbeke, 60 jaar)

11. Nele Caus (Brugge, 37 jaar)

12. Charlotte Verkeyn (Oostende, 30 jaar)

13. Belinda Beauprez (Wervik, 57 jaar)

14. Machteld Vanhee (Meulebeke, 32 jaar)

15. Dirk Kesteloot (Veurne, 63 jaar)

16.

17. Bart Stragier (Roeselare, 47 jaar)

18. Bram Deloof (Kuurne, 38 jaar)

19. Piet Lombaerts (Kortrijk, 56 jaar)

20. Jan Van Meirhaeghe (Damme, 62 jaar)

21. Geert Orbie (Jabbeke, 52 jaar)

22. Danielle Godderis-T'Jonck (Alveringem, 63 jaar)

Opvolgers Vlaams Parlement

1. Koen Coupillie (Diksmuide, 35 jaar)

2. Charlotte Bonte (Wevelgem, 46 jaar)

3. Bart Rambour (Langemark-Poelkapelle, 41 jaar)

4. Cindy Verbrugge (De Panne, 46 jaar)

5. Pieter-Jan Verhoye (Wingene, 28 jaar)

6. Greet Desmet, Oostrozebeke, 54 jaar)

7. Liselot Wydooghe (Zonnebeke, 22 jaar)

8. Veerle Demeulenaere (Moorslede, 45 jaar)

9. Stefaan Bollaert (Oostkamp, 49 jaar)

10. Sofie Vermeulen (Zwevegem, 45 jaar)

11. Vicky De Rijcke (Dentergem, 33 jaar)

12. Niko Larock (Zedelgem, 49 jaar)

13. Siska Rommel (Roeselare, 46 jaar)

14. Wout Patyn (Harelbeke, 22 jaar)

15. Stijn Jonckheere (Oudenburg, 30 jaar)

16. Anthony Goethals (Middelkerke, 47 jaar)