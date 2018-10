N-VA Kortrijk houdt eigen gemeenteraad

De eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur besliste unaniem over recordinvesteringen in verkeersveiligheid, het vergroenen van de stad en het fierplan waarmee de N-VA inzet op identiteit en integratie.

Kandidaat-burgemeester Axel Ronse en kopvrouw Kelly Detavernier: “Mensen worden overspoeld met allerhande campagnebeelden en verkiezingsmateriaal. Brievenbussen pulken uit. Wij kiezen ervoor om uit te gaan van eigen, positieve voorstellen en willen vooral inhoud brengen. Het mag echter ook luchtig en laagdrempelig zijn. Deze stunt brengt inhoud maar is ook gewoon grappig en leuk om naar te kijken. Wij zijn er zeker van dat dit viraal gaat. Bovendien tonen we met dit filmpje dat wij een écht, hecht team vormen, en dat we allemaal volbloed N-VA’ers zijn.”



