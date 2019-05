N-VA houdt partijcongres rond onderwijs in Brugge

Voor het partijcongres officieel van start ging, bezochten enkele N-VA kopstukken de Brugse markt. Onder meer Theo Francken en Sander Loones tekenden daarop present. Daarna verzamelden de politici en partijleden in hogeschool Vives, waar voorzitter Bart De Wever en Vlaams minister-president Geert Bourgeois meer toelichting gaven bij de onderwijsprioriteiten.

Laatste V-Dag

De N-VA hield de voorbije maanden verschillende V-Dagen, telkens rond andere thema's. In januari was er de V-Dag rond confederalisme in Antwerpen, Gent was in februari decor voor de V-Dag rond energie en ecologie. Eind maart ging er dan weer een partijcongres door in Brussel rond migratie en integratie. De V-Dag in Brugge sloot de reeks af.

V-Dag Onderwijs in Brugge. MP @GeertBourgeois mag verwelkomen in zijn West-Vlaanderen. pic.twitter.com/ALM6LZ566u — Bert Maertens (@MaertensBert) May 4, 2019