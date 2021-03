N-VA hoopt terrassen toch in paasvakantie te openen

Zoniet zou de druk op de openbare ruimte - zoals in parken en op pleinen, maar ook aan de kust - te groot kunnen worden.

De Wever verklaarde in De Zevende Dag dat het vandaag moeilijk is om over versoepelingen te spreken, omdat de corona-epidemie zich op een hoog niveau stabiliseert en er "heel weinig vaste grond is." Toch kijkt hij naar de paasvakatie om daar het ventiel op een veilige manier wat te openen.

Nauwelijks sanitair

Heel concreet ziet De Wever die periode niet zitten met een buitenhoreca die gesloten blijft. De kans is immers groot dat mensen in grote, getale naar de steden en de kust zullen trekken, wat de druk op de parken en in de binnenstad zal vergroten. Daar is bovendien geen of nauwelijks sanitair voorzien is.

Wat met avondklok?

Zijn partijgenoot Jambon hield een gelijkaardig pleidooi in het VTM Nieuws. Volgens hem zou het eenvoudiger zijn de naleving van de sanitaire regels te handhaven op terrassen, dan wanneer heel veel mensen samentroepen op pleinen en in parken.

De Vlaamse regeringsleider vindt ook het behoud van de avondklok niet langer proportioneel.