N-VA draagt Sander Loones voor als defensieminister

Hij zal Steven Vandeput opvolgen die burgemeester wordt in zijn stad Hasselt. Loones is op dit ogenblik Europarlementslid en ondervoorzitter van zijn partij. Loones is 39 jaar. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen was hij de populairste politicus in zijn gemeente met bijna 2800 stemmen.

"Sander is een echte West-Vlaming: een harde werker met weinig show en veel inhoud. Bij de regeringsvorming in 2014 was hij achter de schermen één van onze belangrijkste onderhandelaars en als nationaal N-VA-ondervoorzitter volgt hij het regeringswerk op de voet", zegt voorzitter Bart De Wever. "Hij is daarmee de geknipte man om het werk van Steven Vandeput verder te zetten." Loones begint half november aan zijn taak.