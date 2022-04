Myguelle uit Langemark is Junior Journalist, maar ziet een toekomst in rechten of politiek

Myguelle Nevejans fictieverhaal speelt zich af in 2060. De aarde vergaat en een moeder doet er alles voor om haar dochter te laten vluchten naar de planeet Ugari. Het verhaal is somber en duister, anders dan de meeste andere verhalen die de jury van het Davidsfonds te lezen kreeg.

Geen journalist worden

"Ik ben heel bij, ik had het totaal niet verwacht", zegt Myguelle. Myguelle volgt les aan het lyceum in Ieper. De school moedigt alle leerlingen aan om mee te doen aan de journalistenwedstrijd. Mygelle raakte door de lokale en provinciale selecties en won nu uiteindelijk ook nationaal.

Haar verhaal is geschreven vóór de oorlog in Oekraïne, het is dus eigenlijk pure fantasie. En toch een knipoog naar de beangstigende realiteit. "Ik denk dat het een mix is van de twee. Er komt misschien wel een tijd dat de aarde effectief zal vergaan." Myguelle wil niet meteen schrijver of journalist worden. Ze denkt eerder aan rechten of een politieke carrière.