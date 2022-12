In elk geval tonen Clarebout met ook in een vestiging in Heuvelland, het Canadese McCain en het Amerikaanse Lamb Weston interesse. Dat schrijft De Tijd. Mydibel is gevestigd in Moeskroen en verwerkt aardappelen tot onder meer diepvriesfrieten, vlokken en kroketten. Dit jaar wordt de omzet op zo’n 400 miljoen euro geraamd. Over enkele weken zou een beslissing vallen over de verkoop.