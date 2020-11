Muzikanten nemen miniconcertjes op in Concertgebouw

Tenor Thomas Blondelle en pianist Liebrecht Vanbeckevoort blikten in het Concertgebouw in Brugge 25 miniconcertjes in die je binnenkort online kan bekijken.

Tenor Thomas Blondelle en pianist Liebrecht Vanbeckevoort zijn allebei laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd. Om nog eens te kunnen optreden bedachten ze een nieuw project: Musico Video.

Het muzikale duo blikte miniconcertjes in vanuit het Concertgebouw in Brugge. Vijfentwintig stuks die je straks online kan bekijken. Want het ziet er naar uit dat we ook met de eindejaarsfeesten verplicht thuis zullen moeten blijven.

De 25 concertjes vormen samen een adventskalender die je tussen 1 en 25 december elke dag online kan bekijken.