Muzikale ode van 'Blik Dooze Band' aan Roeselaarse Vaart

De Blik Dooze Band begon meer dan 30 jaar geleden met Erwin Busschaert uit Kortrijk en Robrecht Vanhuyse uit Rumbeke. Later kwamen Jef Vansteeland uit Emelgem en Rudy Degryse uit Koolskamp erbij.

(lees verder onder de foto)

Robrecht Vanhuysse is ook bekend van de folkgroep O'Djavel. Hun liedje 'Smout, Vet, Espe en Spek’ wordt nog heel vaak luidkeels meegezongen.

Ook 'De Vaart Van Rousselaere' is gezongen in het West-Vlaamse dialect. "De Vaart Van Roeselare, dat is een monument. Het is misschien de grootsten niet maar door iedereen bekend", zo begint de muzikale ode aan een bijzondere industriële plaats.

KIJK HIER NAAR DE VIDEOCLIP: