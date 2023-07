Muzikale hulde aan gesneuvelde regimentsgenoten op Tyne Cot

Hulde

De Band of the Grenadiers bracht in Zonnebeke nog hulde gebracht aan de soldaten van hun regiment, die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden en hier op Tyne Cot begraven liggen. Ze speelden bij de Memorial of the Missing: op die stenen muur staan 35.000 namen gegraveerd van vermiste soldaten.

Gisteren speelden ze ook al in Talbot House in Poperinge.