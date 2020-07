Muzikale 1,5 meter sessies in de Blankaart

In samenwerking met de provincie organiseert 4AD de anderhalve meter sessies. Dat zijn wekelijkse concerten op vrijdagnamiddag in de omgeving van het natuurdomein De Blankaart in Woumen. Het gaat om gratis luisterconcerten in de pure natuur van Belgische artiesten. Daarvoor reserveren is verplicht.

Vanmiddag was het de beurt aan Kortemarkenaar Wouter Crombez. Die brengt Nederlandstalige liedjes over het leven van elke dag. Ook singer-songwriter Augustijn stond op het programma. Hij maakt al jaren smaakvollemuziek in zijn eigen West-Vlaams dialect. De volgende weken is het onder meer de beurt aan Roos Denayer en Sioen. Het concert van vandaag was alvast uitverkocht.