Muzikaal huwelijksaanzoek op podium

Goede doel

De Broers Sercu (Sam, Jozef, Mathias, Kobe en Benjamin) spelen eigen nummers maar ook covers. De opbrengst van hun optredens gaat meestal naar het goede doel.

Zo speelden ze zondagavond voor het nieuwe inloophuis 't Keerpunt in Roeselare. Dat is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun familie, een primeur in Vlaanderen. Sam Sercu zit in de raad van bestuur van het inloophuis.

