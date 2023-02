Muziektalent uit Westhoek covert Belgische klassiekers

Andere finalisten zijn PJ, Meermens, Belladonna en Kimberly Penez. elk een cover van een Belpop classic. Elke dag droppen we een filmpje van één van die pareltjes via onze site www.ijzersterktalent.be en onze social media.

IJzersterk Talent

“IJzersterk Talent is een platform voor muzikaal en ander kunstzinnig talent in de Westhoek”, is te lezen op de website www.ijzersterktalent.be.

“Meer dan 100 bands/artiesten/kunstenaars sloten zich al aan bij dit platform, en ook de gemeenten van de Westhoek en andere organisatoren gaan met IJzersterk Talent aan de slag voor hun programmatie.

De muziekrally 'Barst jij van IJzersterk Talent?' met voorrondes in Diksmuide, Veurne, De Panne en Houthulst was daarvan het logische vervolg.”