Het muziekfestival VéloBaroque in Brugge en Damme wordt voorlopig niet afgelast. De organisatie neemt wel een aantal maatregelen.

Zondag starten 600 fietsers aan de Kapucijnenkerk in Brugge om een parcours van 40 kilometer af te leggen. Ze houden vijf keer halt om een concert mee te pikken, georganiseerd door MA festival.

Door het slechte weer zal de lunch binnen plaatsvinden en de drink achteraf in een tent. De concerten gaan hoe dan ook binnen in een kerk door. Als het weer er echt niet goed uitziet, zal het parcours mogelijk wat korter zijn. Maar van een afgelasting is dus voorlopig geen sprake.