Muziekfestival Labadoux ook niet in 2021

Het Labadoux-festival in Ingelmunster is één van de eerste muziekfestivals op het jaar. Door corona kon de editie vorig jaar niet doorgaan maar de organisatie last nu ook het festival van dit jaar af.

"Binnen de organisatie van Labadoux werd met pijn in het hart beslist om het festival op 7-8-9 mei 2021 niet te laten doorgaan", zegt Labadoux op Facebook.

"De coronapandemie noopt ons tot deze beslissing. Gezien de huidige evolutie van de pandemie zal mei 2021 zo goed als zeker te vroeg zijn om een festival als Labadoux te laten plaatsvinden. Daarenboven moeten we het organisatorisch ook zien rond te krijgen, wat gezien de huidige omstandigheden zo goed als onmogelijk zal zijn.

Alternatief tijdens zomer of najaar?

"We hebben beslist om het geplande festival van 2021 integraal door te schuiven naar 6, 7 en 8 mei 2022. We laten je echter niet los.

Afhankelijk van de evolutie van corona bekijken we tijdens de komende maanden hoe we met Labadoux in de tweede helft van augustus of september 2021 naar buiten kunnen komen. We proberen hier ten laatste in april beslissingen rond te treffen en houden jullie zeker en vast op de hoogte."