Muziek verzacht de zeden, ook bij varkens

Het kan er behoorlijk stressy aan toe gaan in varkensstallen, maar daar heeft varkenshouder David Martain uit Aarsele bij Tielt iets op gevonden.

Hij levert sinds kort varkensvlees aan vleeswarenproducent Breydel uit Gavere. En omdat het vlees van gestresseerde varkens minder kwaliteitsvol en smakelijk is, laat hij de dieren enkele uren per dag luisteren naar liedjes. Van Coldplay bijvoorbeeld, maar ook van Simon & Garfunkel. De deuntjes maken de dieren niet enkel rustiger, maar ook blijer. Ook tijdens het transport naar het slachthuis krijgen de dieren deuntjes voorgeschoteld. De varkenshouder levert al langer inspanningen om het welzijn van zijn dieren te verhogen. Zo kunnen ze in de stallen met ballen spelen.

