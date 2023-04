Muurschildering ter ere van Olivier Vandecasteele aan Brusselse beurs is afgewerkt

Artiest Denis Meyers heeft dinsdag zijn participatieve muurschildering ter ere van de opgesloten Belg en ngo-medewerker Olivier Vandecasteele afgewerkt. Participatief, want toevallige passanten of geïnteresseerden konden zélf ook 'meeschilderen'.

De muurschildering is te bewonderen aan de houten panelen bij de Brusselse beurs. "Het heeft in totaal iets van een drie uur geduurd, maar ik heb veel pauze genomen. In totaal heeft ongeveer een vijftigtal passanten meegewerkt", aldus Meyers.

Graffiti-artiest, graficus en schilder Denis Meyers staat bekend om zijn muurschilderingen. Zo realiseerde hij in 2016 het grootste streetart-kunstwerk van Europa, een muurschildering in Elsene waar 18 maanden aan gewerkt is.

Meyers heeft zoveel mogelijk Brusselaars ertoe willen aanzetten om deel te nemen aan de creatie van de tijdelijke muurschildering. Dat vooral door de woorden die in hen opkomen wanneer ze denken aan de situatie van Olivier Vandecasteele, de in Iran gevangengenomen Belgische hulpverlener, op de muur te schrijven. Woorden als urgent, vrijheid, liefde en tolerantie prijken talrijk op de muurschildering.

Signaal sturen

Meyers zelf was een vriend van Vandecasteele. Ze zaten samen aan de universiteit. Op deze manier wil hij de wereldwijde actie steunen die door Amnesty International voor Vandecasteele werd opgezet. "Ik wil vooral een signaal sturen dat iedereen Olivier kan helpen", zegt Meyers. "Ik heb Olivier lange tijd geleden gekend, toen was hij een vriend van mij."

Het initiatief van Meyers wordt ondersteund door Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel. "Maar ook de familie en vrienden van Olivier steunen mij. Ze zijn heel open en grijpen elke kans aan om Olivier te helpen. Al gaat het om één persoon, of tien personen, alles is belangrijk."

Vandecasteele werd enkele dagen geleden overgebracht naar de beruchte Evin-gevangenis in Iran. Vorige week vroeg ons land officieel om de overdracht van Vandecasteele. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en de Iraanse president Ebrahim Raïssi kwamen telefonisch overeen die overdracht versneld uit te voeren.