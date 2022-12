Musical 'Vergeet Barbara' is eerbetoon aan Will Tura

De musical 'Vergeet Barbara' is eindelijk in première gegaan. De show met de beste nummers van Will Tura (82) is twee jaar uitgesteld door corona. Will Tura, geboren in Veurne, woonde de première bij en is ontzettend blij met dit eerbetoon.

Onder meer Gert Verhulst, James Cooke, Jonas Van Geel, Jelle Cleymans en Free Souffriau staan op de scène. Will Tura is in de wolken: “Ik ben overgelukkig. Echt waar, het is geweldig, na al die jaren dat ik in het vak zit en leef voor de muziek, dat ik zoveel steun heb gekregen van al die mensen die meeleefden. Ik ben de hemel dankbaar en jullie ook allemaal.”

In 'Vergeet Barbara' gaan we terug naar de hete zomer van 1976, het jaar dat Lucien Van Impe de Ronde van Frankrijk wint. Gert Verhulst is de cafébaas Willy. James Cooke, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans zijn respectievelijk de zonen Achiel, Arthur en Albert. Willy staat samen met zijn oudste zoon Achiel achter de toog van café 'De Sportvriend', een volkscafé in de jaren ’70. De tweede zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. De jongste zoon Albert is de oogappel van Willy, die hoopt dat hij dit jaar de kermiskoers wint. Op een dag verschijnt er in het dorp een mysterieuze dame, Barbara, die een groot geheim meedraagt. Het leven van de 4 mannen wordt volledig op stelten gezet… en het verhaal eindigt met een erg verrassende ontknoping. (lees verder onder de foto)

Gert Verhulst: "Ik ben fier op het mooie cadeau dat we vandaag aan Will hebben gegeven. Hij is er duidelijk blij mee, en dat is het mooiste compliment."

James Cook: “Ik hoopte vooral dat Will er heel erg van zou genieten en dat het de kroon op zijn werk is als auteur-componist. Stel je voor dat hij lag te slapen in zijn zetel, dan zou ik zot komen. Dan loop ik weg."