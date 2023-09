Musical Marie-Antoinette in kasteel Wijnendale kleurt West-Vlaams

In Torhout is gisteravond de musical Marie-Antoinette in première gegaan. Tegen de achtergrond van het kasteel van Wijnendale komt de decadentie aan het Franse hof en de honger in Parijs tot leven, wat zal leiden tot de Franse Revolutie.

De musical met 120 figuranten kleurt West-Vlaams, met Liesbeth Roose uit Tielt en Nooni Merchiers uit De Haan in de hoofdrollen. De choreografieën zijn van balletschool Raymonda uit Deerlijk.

Liesbeth Roose, actrice: "We hebben drie weken gerepeteerd, waarbij de laatste dagen wel echt hectisch waren om alles rond te krijgen, quick changes met paarden en koetsen. Het is hier ook gigantisch groot. Je moet overal op tijd geraken."

Voor Linda Lepomme is dit een comeback in een musical na 25 jaar. En Nooni Merchiers uit De Haan speelt Charlotte, een Parijs meisje dat betrokken is bij de revolutie. "Ik kan het nog altijd niet geloven, bij de audities te horen krijgen: jij wordt Charlotte. Ik kan dat niet verwoorden. Zo enorm dankbaar dat ik ben."

De organisatie Historalia hoopt op zo’n 20.000 bezoekers. Marie-Antoinette speelt nog tot zaterdag 7 oktober.