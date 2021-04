Het voormalige Nederlandse vrachtschip, dat bijna 100 jaar oud is, lag voordien in Beernem. Het schip werd in 2016 uit de vaart genomen en is omgebouwd tot museumschip.

Aan boord van de Tordino is er een grote collectie met objecten die met de binnenvaart te maken hebben zoals een authentieke stuurhut en een schipperswoning uit de jaren '20. De Tordino bevat ook een grote collectie aan boeken, documenten en maquettes.