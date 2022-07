Museum 'Kortrijk 1302' kreeg al 3.000 bezoekers over de vloer

Het belevingsmuseum 'Kortrijk 1302' heeft sinds zijn opening op 11 juli al 3.000 bezoekers over de vloer gekregen en dat is meer dan verwacht.

Men hoopte op 100 bezoekers per dag maar het zijn er zo'n 150. De grote bekendmakingscampagne start bovendien maar in september.

In de voormalige Onze-Lieve-Vrouwekerk staat het verhaal van de Guldensporenslag in 1302 centraal, maar dan wel op een hedendaagse manier. Ook wordt stilgestaan bij het graafschap Vlaanderen: zijn ontstaan en groei van het grondgebied, en de scharnierpunten in zijn geschiedenis.

Rudy Vandeputte, Belevingsmuseum 1302: "De belevingstafel slorpt de bezoeker helemaal op. Hier krijg je een gelaagd en genuanceerd beeld. Als ik aan de rechterkant sta dan hoor je het verhaal vanuit het standpunt van de Franse Koning, aan de andere kant gebeurt dat vanuit het standpunt van de graaf van Vlaanderen. We willen echt duidelijk maken dat in dit conflict beide partijen hun eigen redenen hebben. Zoals gewoonlijk ligt de waarheid ergens in het midden."

Het museum is dagelijks gratis te bezoeken. En intussen zitten de werken voor de de site Abby even verderop bij de Groeninge-abdij op schema. Abby wordt een mengvorm van een kunsthal en een museum, met ook een open atelier, een café en een publieke tuin. Over een jaar start de echte bouw van de tentoonstellingssite.