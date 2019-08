Het vernieuwde wielermuseum Koers in Roeselare is begin september 1 jaar open, en ze hopen om de kaap van de 25.000 bezoekers te halen. Een cijfer waar ze heel tevreden over zijn.

De bezoekers komen van over de hele wereld, uit 33 verschillende landen. April was de topmaand, en da’s niet toevallig de periode waarin de topklassiekers worden gereden.

KOERS wil verder groeien, door ondermeer in te zetten op online-projecten. Er komt volgend jaar ook een tentoonstelling over Jean-Pierre Monseré, want dan zal het precies 50 jaar geleden zijn dat de renner uit Roeselare wereldkampioen werd in Leicester.