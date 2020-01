Musea Sculpta 'verboden' onder 16 jaar

'Musea Sculpta' in de Katelijnestraat in Brugge heeft een bezoekersadvies '+16 jaar' ingesteld.

In het museum zijn gipsen 3D-replica's te zien van de Vlaamse Primitieven uit de 15de en 16de eeuw, en die zorgen voor heel wat ophef. Vooral 'De Tuin der Lusten' van Jeroen Bosch staat in het oog van de storm, wegens té seksueel getint. Dat vindt toch een aantal 'preutse' Amerikaanse bezoekers van het museum. De eerst klachten kwamen er in de kerstvakantie, toen de figuren ingekleurd werden.

De Tuin der Lusten

Het kunstwerk toont expliciet gruwelijke en seksuele beelden. En vooral Amerikanen storen zich daaraan. Volgens museumuitbater Alexander Deman komt dat doordat de versie in gips veel groter is dan het originele schilderij, dat ook te zien is in het Groeningemuseum in Brugge. De 3D-figuren worden in ware grootte afgebeeld, en dat is soms confronterend. Het verbod voor jongeren onder 16 geldt vooral als een waarschuwing, om discussies achteraf te vermijden.