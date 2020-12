Musea Izegem en Torhout draaien de rollen om

In Museum Eperon d’Or in Izegem kan je vanaf 12 december gaan kijken naar Izegemse haardtegels, in kasteel Ravenhof in Torhout moet je dan weer zijn voor de Torhoutse schoennijverheid. Het idee komt van een studente kunstwetenschappen Els Degryse.

Omgekeerde wereld

Wat weinigen weten is dat Izegem in de 18de eeuw bekend stond voor z’n aardewerktegels, met het typische groen en het leeuwtje. In kasteel Ravenhof in Torhout verschuift de aandacht van het typische Torhoutse aardewerk naar schoenen. "Onze insteek hier is het kasteel op zich, de geschiedenis van het kasteel brengen met een focus op de laatste eigenaar, die schoenfabrikant is. Wij brengen dan eigenlijk ook het verhaal hoe je schoenen maakt", zegt Lieselot Denolf cultuurschepen in Torhout.

Beide musea verlaten hun comfortzone en lenen ook stukken en expertise aan elkaar uit. De dubbeltentoonstelling ViceVersa loopt van 12 december tot 25 april.