Musea Brugge koopt portret van belangrijke ‘herontdekte’ Brugse meester

Sindsdien probeerde Musea Brugge een kunstwerk van zijn hand te bemachtigen, nu met succes!

Het aangekochte portret is van een onbekende man in wapenrusting. De maker van het schilderij kennen we inmiddels gelukkig wél. “Pas in 2008 kwam er een doorbraak in het onderzoek naar Gillis Claeissens. Toen konden we voor het eerst werk aan hem toeschrijven op basis van archiefbronnen”, duidt Anne van Oosterwijk, directeur Collectie van Musea Brugge. “En toen in 2015 uit onderzoek bleek dat verschillende hoogwaardige gemonogrammeerde portretten ook van zijn hand waren, was de puzzel compleet: Gillis Claeissens was herontdekt als belangrijke Brugse meester.”

De spectaculaire vondst werd in 2017 voor het eerst gepresenteerd aan het publiek in de tentoonstelling 'Pieter Pourbus en de vergeten meesters' in het Groeningemuseum. Mét succes. “Zowel het brede publiek als specialisten waren blij verrast door de herontdekking van Gillis Claeissens, die de Brugse kunstgeschiedenis van de 16de eeuw in één klap verrijkte met een opvallend en kwalitatief hoogstaand oeuvre.”

'Slachtoffer' van eigen succes

Sinds die succesvolle tentoonstelling proberen we een kunstwerk van de hand van Gillis Claeissens voor de collectie van Musea Brugge te bemachtigen. Dat bleek niet eenvoudig want - mede door die tentoonstelling in het Groeningemuseum - wordt de kunstenaar steeds bekender en dus geliefder. Musea Brugge werd in zekere zin slachtoffer van zijn eigen succes.

Maar nu lukte het toch: “Door de nauwe samenwerking met de Italiaanse galerie Caretto & Occhinegro - die bemiddelde voor een privéverzamelaar en een beroep deed op onze expertise - konden we het werk onderzoeken en tot een overeenkomst komen. Een belangrijke aanwinst voor onze collectie”, onderstreept schepen van Cultuur Nico Blontrock, die opgetogen is met deze aanwinst. “Dit is een knap resultaat van het onderzoek dat Musea Brugge heeft gevoerd. Zo kunnen we nieuwe toevoegingen doen en onze collectie in belangrijke mate versterken. Op die manier kunnen we ook steeds nieuwe en rijke verhalen vertellen over de Brugse geschiedenis en kunstgeschiedenis. Het belang van deze aanwinst kan dus niet overschat worden.”