Mural op brug over Poperingseweg Ieper afgewerkt

De nieuwe ‘mural’ op de brug van de Ieperse Noorderring over de Poperingseweg in Ieper werd ingehuldigd. Het kunstwerk van Leonard Cools herschept de grijze betonnen brug in een kleurrijke, groene toegangspoort.

In juni 2022 lanceerde Stad Ieper samen met de commissie Kunst in Openbare Ruimte een open oproep. Ze zochten een kunstenaar om een creatieve en kleurrijke invulling te geven aan de brug van de Noorderring over de Poperingseweg. Voor het project was 11.000 euro ter beschikking.



De oproep werd gretig opgepikt en gedeeld over gans Vlaanderen. Zelfs buitenlandse kunstenaars toonden interesse. Maar liefst 11 kandidaten dienden een ontwerp in.



Na wikken en wegen koos de commissie Kunst in Openbare Ruimte voor Leonard Cools. De jonge Brusselaar werkt voornamelijk als illustrator, onder meer voor De Morgen, Trends en Bahamontes. Hij maakte ook al enkele muurtekeningen in de buurt van Gent.

Ecologisch kunstwerk

Met zijn ontwerp creëert kunstenaar Cools een overgang van de prachtige groene streek rond Ieper en het centrum van de stad. Het is een groen tafereel met veel planten en bomen, waartussen mensen op ontdekking gaan en tot rust komen. Aan het begin en einde van de brug staan grote figuren die als poortwachters de passanten begroeten.



De focus op groen en natuur trekt hij ook door in zijn materiaalkeuze. “Ik gebruikte voor dit project fotokatalytische verf. Onder invloed van licht maakt deze verf uitlaat- en uitstootgassen onschadelijk. Je kan dus gerust spreken van een luchtzuiverende muurtekening”, aldus kunstenaar Leonard Cools.

In verbinding met de buurt

De kunstenaar schilderde drie weken onder de brug. En dat bleek een verrassend sociale activiteit. “Elke dag kreeg ik geïnteresseerde vragen en aanmoedigingen van fietsende pendelaars, schoolgaande kinderen, joggers, claxonnerende automobilisten. Het enthousiasme van al die passanten gaf mij enorm veel energie. Het is fijn om te voelen dat een werk in de publieke ruimte zo omarmd wordt door de buurtbewoners”, besluit kunstenaar Leonard Cools.