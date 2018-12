Munitie gevonden bij bodemscan in grachten rond Menenpoort

In de Ieperse vestinggrachten nabij de Menenpoort ligt er nog veel munitie. Dat leert een bodemscan door ontmijningsdienst Dovo. Die scan was nodig want midden januari beginnen daar baggerwerken.

Op de bodem van de Ieperse vestinggrachten ligt een massa slib die gemiddeld één tot anderhalve meter dik is. De waterkwaliteit lijdt daaronder, en dus zal de stad samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die instaat voor het waterbeheer op de Ieperse vestinggrachten, het gedeelte rond de Menenpoort baggeren.

Die plannen stonden eigenlijk al op de agenda in september en oktober, maar er was een bodemscan nodig van ontmijningsdienst Dovo om te kijken of er nog oorlogsmunitie ligt. Ieper heeft namelijk geen weet van na-oorlogse baggerwerken en dus was controle nodig.

Honderden hits

"Zoals verwacht in deze streek zijn er tal van indicatoren die aanwijzen dat er inderdaad nog munitie aanwezig is. We zullen dus omzichtig moeten omspringen. Normaal wordt slib met een soort mixer losgemaakt en opgezogen. Nu zal een kraan op een ponton het slib wegscheppen. Daarna wordt het slib op een net op een apart bootje uitgekieperd. Het slib kan door de mazen van vier op vier centimeter ontsnappen, munitie wordt opgevangen", aldus Stijn Fertin van de technische dienst. "Dovo zal ook aanwezig zijn tijdens de werken maar gevaar is er niet als we op deze manier werken. Bovendien meent Dovo dat de munitie in de bodem zit en niet in het slib." Hoeveel munitie er ligt is nog onduidelijk. Er wordt gescand op metaal, dus mogelijk liggen er ook nog veel andere voorwerpen op de bodem, zoals fietsen of andere metalen voorwerpen. Maar de scan leverde wel honderden "hits" op.

Wanneer de werken precies starten is nog niet duidelijk. De bewoners zullen vooraf nog verwittigd worden. Voorlopig mag iedereen tijdens de werken thuisblijven, maar mocht er toch een grote bom of fosforbom opgeschept worden, bestaat de kans altijd dat de buurt even moet geëvacueerd worden. "Er is alvast een plan opgemaakt samen met de technische dienst en de politie. Er zou dan een veiligheidszone in werking treden van 50 meter, maar de vraag is uiteraard of we al dan niet gevaarlijke munitie zullen boven halen", aldus Lieven Stubbe van de dienst Milieu- en landschapszorg.

In een eerste fase, vanaf midden januari, zal de kant tussen de Menenpoort en het openluchtzwembad gebaggerd worden. Daarna is de andere kant, tot aan de voetgangersbrug aan de beurt.