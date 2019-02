MUG-heli blijft 3 jaar langer vliegen dankzij privésponsor

Artes Depret was de afgelopen 3 jaar hoofdsponsor van de MUG-heli en verlengt dat contract nu voor 3 jaar. Het aannemingsbedrijf pompt jaarlijks 75.000 euro in de MUG-heli. Het gaat om een belangrijk akkoord, want de Mughelikopter, die jaarlijkse zo'n 700 keer uitrukt, redt in onze provincie zowat 40 mensenlevens per jaar.

Financiering is moeilijk verhaal

Toch is de financiering van de snelle medische interventiedienst per heli al decennialang een moeilijk verhaal. Zonder private sponsoring van grote bedrijven blijft de heli niet meer in de lucht. Het kost ruim 600.000 euro om de uitzonderlijke heliservice in de lucht te houden. De provincie betaalt ruim 100.000 euro. Vorig jaar hebben ook 49 van de 64 gemeenten in West-Vlaanderen meebetaald.