Mu-Zee-Um biedt rondleidingen op maat aan

Ze lieten ook een bas-relief of 'voelschilderij' maken van een werk van Leon Spilliaert voor mensen met een visuele beperking.

Coördinator Ewout Vanhoecke: "Voor mensen met een beperking is het niet altijd eenvoudig om een museum te bezoeken. Rondleidingen op maat zijn meer dan wenselijk. Het is de bedoeling om het Spilliaertwerk hier permanent tentoon te stellen. Verder zijn er ook nieuwe rondleidingen voor mensen met autisme en mensen een auditieve beperking. Voor de individuele bezoekers met auditieve beperking is er een visioguide. Met Museum De Lux willen we streven naar een inclusief museum waar alle doelgroepen hun gading vinden."