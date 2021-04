MRCC roept op om veilig op zee te gaan

Het is paasvakantie, traditioneel een periode waarbij recreatie op en langs het water op kruissnelheid komt. Meer volk aan de kust en op het water, dat betekent dat er meer noodoproepen binnenkomen. Het gevaar kan in een klein hoekje schuilen en niet iedereen is daarop voorbereid.

“Natuurlijk wensen we iedereen een aangenaam verblijf aan of op het water toe” zegt Dries Boodts van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), een onderdeel van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) in Oostende. “Maar soms gaat het toch fout op zee, en dan treden wij in actie. Het MRCC is hét eerste meldpunt voor alle ongevallen op zee, dat kan gaan van bijvoorbeeld een aanvaring tussen twee zeeschepen, tot een zeiler in nood en nog veel meer.”

Motorpech en materiaalbreuk

Volgens eerdere statistieken zien we dat een groot deel van de oproepen die bij het MRCC binnenkomen, incidenten met pleziervaartuigen betreft. Technische problemen zoals pannes van motoren of batterijproblemen kunnen bij de start van het vaarseizoen zeker opduiken. Het MRCC en partners zijn - zoals steeds - klaar voor alle oproepen bij incidenten.

Daling

Vorig jaar kende het aantal noodoproepen een daling. Tegenover de 376 noodoproepen in 2019, kwamen er 283 binnen in 2020. Een deels verklarende factor kan het tijdelijke verbod door corona op pleziervaart zijn. Het vaarseizoen kwam toen iets later op gang, pas vanaf juni, en de bijhorende oproepen kwamen later binnen dan de voorbije jaren.

Extra uitdagingen

Naast de tussenkomsten bij pleziervaartuigen met bijvoorbeeld motorpech of batterijproblemen, komen op dagen met mooi en warm weer ook meer oproepen binnen voor medische evacuaties en traditioneel gezien ook oproepen van verloren gelopen kinderen binnen. “Bij incidenten dichtbij de kust wordt de 'Afsprakenregeling Reddingen aan de kust' geactiveerd. Dit is een procedure waarbij alle hulpdiensten, zowel aan land als op zee, samenwerken voor het zoeken en redden van personen in nood of vermiste personen nabij de waterlijn. Dit bracht het voorbije jaar en zal het komende seizoen extra uitdagingen met zich meebrengen. Bij een mogelijke redding moeten we extra aandachtig zijn voor de coronamaatregelen,” zegt Boodts.

Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is de helft van het werk. Vooraleer veilig het water op te gaan, is het belangrijk om een volledige check-up te doen van het materiaal. “Natuurlijk moeten waterrecreanten, zowel pleziervaarders als watersporters voor ze hun activiteit aanvatten, nagaan of hun materiaal up-to-date is. Een volledige check van vergunning, keuring veiligheidsvesten, goed werkende apparatuur tot opgeladen batterijen is hierbij aan de orde. Daarvoor rekenen we op een goede voorbereiding en verantwoordelijkheid van de watersporters,” aldus Eric Hiele, Taakgroepchef Inspectie Pleziervaart FOD Mobiliteit en Vervoer.

Sterke samenwerking

Als het toch misgaat op zee kan het MRCC rekenen op de sterke samenwerking tussen alle betrokken hulpdiensten die naargelang de aard en de locatie van het incident opgeroepen worden. Een van deze partners zijn de zeereddingsdiensten die bij elk incident meehelpen bij de zoek-en reddingsactie. Afhankelijk van het gebied gaat de professionele reddingsdienst van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (Vloot) ter plaatse of zijn het de collega’s van Ship Support (Nieuwpoort) of de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (Blankenberge) die uitrukken. Ook de helikopter NH90 van Defensie helpt geregeld mee zoeken tijdens reddingsacties.

Het MRCC bezorgt hen de coördinaten, alle eerste beschikbare informatie en berekent het zoekgebied en het meest geschikte zoekpatroon. Tijdens de reddingsoperatie is er continue coördinatie en communicatie tussen beiden om de situatie vanaf het begin tot het einde van de zoekactie goed te begeleiden en monitoren.