MPI in complete lockdown

De coronacrisis treft iedereen, maar mensen met een beperking en hun begeleiders hebben het extra zwaar. Het MPI Rozenweelde in Aartrijke bijvoorbeeld is voor vijf weken in complete lockdown.

35 kinderen verblijven er in quarantaine, niemand mag er nog binnen of buiten. De bewoners, voor wie structuur in het leven erg belangrijk is, maken er het beste van.

Rozeweelde is een voorziening gespecialiseerd in heel zware zorg, zowel voor medisch als mentaal erg kwetsbare kinderen en jong-volwassenen tot 24 jaar. Elke Winne, directeur rozenweelde zonnehart Aartrijke: "Normaal bieden wij zorg aan een honderdtal leerlingen. Nu is het zo dat er 35 kinderen aanwezig zijn binnen Rozenweelde. We hebben ook maar 40 bedden. Vorige week bleek dat wij de richtlijnen moeten volgen van de woonzorgcentra omdat wij met die heel specifieke medisch zwakke groep werken. Ouders mogen het gebouw niet meer binnen."

Iedereen probeert zo goed als mogelijk te zorgen voor de kinderen, maar het is voor niemand makkelijk. Ook de ouders moeten hun kinderen nu wekenlang missen. De directeur hoopt vooral dat er voldoende personeel gezond blijft, want de zorgen zijn zeer intensief.