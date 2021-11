Mountainbikers fietsen dwars door Werviks café

Vandaag werd de rode loper uitgerold voor café De Macote in Wervik. Niet voor de klanten die van een frisse pint of een warme koffie wilden genieten, maar wel voor de meer dan 1.100 deelnemers van de mountainbiketocht georganiseerd door de Raketmannen. “Het is al negen jaar dat wij dat doen. Op de baan is het redelijk gevaarlijk om te rijden. Als ze door het café rijden is het veel veiliger”, verklaart cafébaas Stefan Nollet de ongewone passage in het parcours. In de tuin van het café kregen de mountainbikers een kopje warme tomatensoep en spekblokjes om aan te sterken zodat ze het parcours goed ten einde konden brengen.