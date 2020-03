Motorrijder sterft bij ongeval in Zillebeke

In Zillebeke is een motorrijder omgekomen bij een verkeersongeval. Er reed plots een auto de straat op en de motorrijer kon hem niet meer ontwijken.

Het ongeval gebeurde rond zes uur gisteravond in de Maaldestedestraat. De motorrijder (34) had net een andere auto ingehaald, en kon niet meer stoppen voor een vrouw die net de parking van een winkel afreed. De man reed op die auto, en belandde onder zijn motor. Er kon geen hulp meer baten.

In de auto zat een oudere vrouw. Zij bleef ongedeerd, maar ze was wel in shock.