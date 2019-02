Op de E403 is deze voormiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een motorrijder reed in op een file.

Door het mooie weer was het erg druk op de autostrade richting de kust. De 60-jarige motorrijder was wellicht even verstrooid en kon de stilstaande wagens niet meer ontwijken. Hij overleed ter plaatse. De man uit Jabbeke reed niet te snel.

Het ongeval zorgde voor erg veel hinder op de E403​.