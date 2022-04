Motorrijder in levensgevaar na ongeval in Brugge

Zaterdagnacht vond in Sint-Michiels bij Brugge een motorongeval plaats waarbij een motorrijder op een vluchtheuvel inreed.

De vijftiger reed in op een vluchtheuvel, kwam ten val en verkeert momenteel in levensgevaar. Er is geen deskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken omdat een getuige het ongeval zag gebeuren.