Motorrijder kritiek na aanrijding in Loppem

Bij een verkeersongeval in Loppem is deze namiddag een motorrijder van 51 uit Ichtegem levensgevaarlijk gewond geraakt.

Het kwam tot een aanrijding met een bestelwagen in de buurt van de overweg. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Hij is naar het AZ Sint-Jan in Brugge afgevoerd.