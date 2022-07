In Diksmuide is een motorrijder omgekomen bij een schietpartij. De omstandigheden zijn wel nog niet duidelijk.

De schietpartij gebeurde rond negen uur op de IJzerdijk, tussen de Schoorbakkebrug en de Tervaetebrug. Parket en politie zijn ter plaatse, ook een onderzoeksrechter is op de plaats van het schietincident.

Wie de motorrijder is, en waarom hij of zij is doodgeschoten zal later moeten blijken. Ook wie achter de schietpartij zit is nog onduidelijk.

Later meer.