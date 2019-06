Motorrijder (56) omgekomen in Lendelede

In Lendelede is zondagavond een 56-jarige motorrijder om het leven gekomen na een aanrijding met een personenwagen. De man was op slag dood. De autobestuurder haalde in waar niet mag en had bovendien te veel gedronken.

"Het ongeval vond zondagavond iets voor 22 uur plaats op de Rijksweg in Lendelede", zegt Thomas De Tavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. "Door de impact van het ongeval was het slachtoffer op slag dood." Het gaat om een man van 56 jaar uit Waregem.

De wagen die bij de aanrijding betrokken was, was erg beschadigd en er lagen heel wat brokstukken op de weg. De motor belandde in de grasberm. De Rijksweg was een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.

'Over witte lijn en gedronken'

De motorrijder reed in de richting van Kuurne en wou een ander voertuig inhalen op de plaats waar twee rijstroken zijn. Hij botste op de auto die uit de andere richting kwam. Volgens het parket deed ook die auto een inhaalmanoeuvre maar reed hierbij over de volle witte lijn. Achteraf bleek dat de bestuurder te veel had gedronken en ook te snel reed.