Motorrijder (37) uit Harelbeke komt om het leven na ongeval op E17

In het Oost-Vlaamse Beervelde, een deelgemeente van Lochristi, is afgelopen nacht een motorrijder om het leven gekomen nadat hij achteraan inreed op een vrachtwagen. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

Het ongeval gebeurde rond 1 uur in de richting van Gent. De exacte omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar de motorrijder reed achteraan in op een vrachtwagen. Na de botsing zou de man aangereden zijn door een personenwagen. De 37-jarige man uit Harelbeke overleefde het ongeval niet. Hij zou van een motortreffen op weg geweest zijn naar huis. In de file die ontstond na het ongeval reed een vrachtwagen ook in op een voorligger, waarbij de chauffeur zwaargewond raakte. De ongevallen veroorzaakten tot maandagmorgen verkeershinder op de E17.